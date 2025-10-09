Canicattì

A Canicattì sarà realizzato il “Giardino dei Giusti”

Sorgerà all'interno della villa comunale "Stefano Saetta"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Canicattì sarà realizzato il “Giardino dei Giusti”. E’ con atto di Giunta Municipale n. 67 del 2 ottobre scorso che l’Amministrazione comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la realizzazione del “Giardino dei Giusti” all’interno della villa comunale “Stefano Saetta”.
Nella specifica porzione di area designata saranno piantati nuovi alberi o dedicati alberi preesistenti alla memoria di figure che si sono resi meritevoli di azioni a servizio dello Stato e difeso i valori di Giustizia.
Tali personaggi saranno individuati in collaborazione con l’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, con sede a Canicattì in via Regina Margherita, promotrice della proposta.
L’inaugurazione del “Giardino dei Giusti” è prevista per la fine del mese di ottobre.

