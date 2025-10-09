Polis, al via i lavori nell’ufficio postale di Ravanusa
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nello stesso corso della Repubblica
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Ravanusa da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nello stesso corso della Repubblica, che sarà attivato nei prossimi giorni e resterà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35.
La sede di Ravanusa infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di corso della Repubblica avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.
Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di Ravanusa i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.
Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per i primi di novembre, l’ufficio postale di corso della Repubblica tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.