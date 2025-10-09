Migranti, in 64 soccorsi dalla Guardia Costiera a Lampione: c’è anche un minore

A Lampione nella notte le unità CP 324 e GCB 127 della Guardia Costiera di Lampedusa hanno soccorso 64 persone, di cui un minore.

I migranti, che hanno riferito di essere partiti dalla Libia nella giornata di ieri, sono stati recuperati intorno alle 03.00, e le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba con lo sbarco a Lampedusa. Non si registrano feriti o situazioni sanitarie di particolare rilevanza.