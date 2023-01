Canicattì, brucia l’auto di bracciante agricolo: indagini 

Un incendio divampato nelle ore notturne ha danneggiato pesantemente l’Alfa Romeo di proprietà di un bracciante agricolo sessantenne di Canicattì. Il rogo, la cui natura è al vaglio degli investigatori, è avvenuto in via Amerigo Vespucci.

L’automobile si trovava parcheggiata quando i residenti della zona hanno lanciato l’allarme. Una colonna di fumo e le fiamme hanno attirato l’attenzione e così sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia.

Non è ancora chiara la matrice dell’incendio ma non si esclude la pista dolosa. Al via le indagini dei militari dell’Arma.