Canicattì, brucia l’auto di una coppia di commercianti: indagini 

Notte di fuoco a Canicattì. L’automobile di proprietà di una coppia di coniugi commercianti del posto – entrambi trentenni – è stata danneggiata da un incendio nella notte tra sabato e domenica. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il rogo, la cui natura non è ancora stata accertata, è avvenuto in via Girolamo Li Causi. A fare la scoperta sono stati alcuni residenti della zona che, vedendo fuoco e fumo, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. L’auto, una Tiguan, è stata pesantemente danneggiata. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini per stabilire le cause. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.