Canicattì, donna scippata della borsa mentre passeggia

Momenti di paura per una quarantasettenne di Canicattì. La donna è stata scippata della borsa mentre passeggiava lungo via Augello. Un malvivente, con volto travisato, l’ha sorpresa alle spalle e le ha strappato con forza l’accessorio dalle mani. Poi la fuga a piedi per le vie della città.

All’interno della borsa, ritrovata ovviamente vuota poco più avanti, c’erano i documenti della signora e il borsello con circa cinquanta euro.

Lo spavento è stato grande e le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti in zona. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale Compagnia.