Canicattì, giovane coinvolto in incidente stradale: Giuseppe Avenia si è svegliato dal coma

Si è risvegliato dal coma Giuseppe Avenia, il giovane canicattinese di 32 anni che la scorsa settimana è rimasto coinvolto in un incidente sulla Statale 121 tra Agrigento e Palermo in territorio di Lercara Friddi. Avenia, che viaggiava in auto con un compaesano dopo l’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale che accerterà eventuali responsabilità, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo dove ha subìto un delicato intervento chirurgico per l’amputazione di una gamba.

Giuseppe Avenia questa mattina avrebbe mostrato segni di miglioramento che fanno sperare ma che tengono la speranza ancora appesa a un filo.

Tutta la comunità di Canicattì ha pregato per il risveglio del giovane, e tanti sono i messaggi di vicinanza che si possono leggere sulla pagina Facebook del ragazzo.