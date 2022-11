Canicattì, il proprietario di casa è in carcere: ladri svaligiano e danneggiano abitazione

Ladri in azione in contrada Rinazzi, a Canicattì. Ignoti, forzando un infisso, sono riusciti ad entrare in un appartamento al momento disabitato poichè il proprietario si trova in carcere. L’uomo, un quarantacinquenne del posto, è stato infatti arrestato pochi giorni fa per una vicenda di maltrattamenti e stalking.

I malviventi, forse sapendo della sua assenza, hanno agito indisturbati. Una volta entrati in casa hanno distrutto i sanitari, alcuni specchi e i lampadari. Poi hanno rubato sette persiane in alluminio, alcuni infissi, una lavatrice e il frigorifero.

A fare la scoperta è stata la sorella del detenuto. Alla donna non è rimasto altro che presentare denuncia al commissariato di Canicattì. Aperto un fascicolo per furto e danneggiamento.