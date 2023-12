Canicattì, la giovane Elisa Tararà entra nell’olimpo di poeti del Tiburtino

A soli 14 anni, una ragazzina di Canicattì, Elisa Tararà è entrata a far parte dell’olimpo di poeti del prestigioso “Tiburtino” un’antologia che raccoglie una ricca varietà di composizioni poetiche. Elisa ha partecipato al concorso con la poesia “Seme di bontà” e l’editore del Tiburtino l’ha premiata con la pubblicazione dei suoi versi.

Una grande soddisfazione per Elisa e per i suoi genitori, Salvatore e Mihaela Daniela Dobre e per la città di Canicattì dove la famiglia Tararà vive. Ma non è la prima volta che la piccola poetessa si cimenta in questo tipo di operazioni letterarie. In passato ha partecipato al concorso nazionale di poesia “Dantebus”. Ed è stata premiata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna al concorso della Fidapa, dal titolo “Chi ti ama ti rispetta”. Elisa ha anche varcato i confini nazionali partecipando al concorso “Poetry Festival”. La giovanissima poetessa scrive con la speranza di scuotere le coscienze di chi agisce. Le sue poesie difendono i diritti, i valori e la libertà. Elisa ama tantissimo gli animali e tra i suoi hobby ci sono gli scacchi e la musica.