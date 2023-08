Canicattì, lascia l’auto posteggiata sotto casa e non la ritrova più: al via indagini

Ancora un furto a Canicattì. Una casalinga trentenne, si è recata in commissariato per denunciare il furto della sua Fiat Panda, auto che la donna aveva parcheggiato sotto casa e al mattina seguente non ha più trovato.

L’auto, dal valore di circa 7mila euro, non era assicurata per il furto. I poliziotti hanno avviato le indagini per tentare di recuperare la macchina ed identificare i responsabili.