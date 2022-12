Canicattì, litiga con la vicina di casa e minaccia poliziotti: denunciata

Una trentaquattrenne di Canicattì é stata denunciata dai poliziotti del locale commissariato per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La donna aveva avuto poco prima una lite con una vicina di casa minacciandola di gettare della candeggina sul balcone. Gli agenti sono intervenuti per sedare gli animi e, in effetti, in un primo momento ci sono anche riusciti. Poco dopo un’altra segnalazione é giunta in centrale e, arrivati nuovamente sul posto, sono stati offesi e aggrediti dalla donna. Così i poliziotti hanno deciso di accompagnarla in commissariato ed é scattata la denuncia.