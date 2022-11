Canicattì, maxi controllo dei carabinieri per Halloween: il bilancio

È notevole il bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Canicattì durante la notte di Halloween. Si è trattato di un servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento con l’impiego di numerose pattuglie, reso necessario ai fini di controllare la cosiddetta movida canicattinese, situazione che si crea nel cuore del centro cittadino nel fine settimana, quando, dopo il tramonto, bar e caffetterie si trasformano in locali con musica dal vivo e deejay set che attraggono centinaia di giovani anche dalle provincie limitrofe.

La notte del 1° novembre i Carabinieri di Canicattì hanno dapprima presidiato le vie d’accesso alla Città, registrando l’arrivo di auto di giovani provenienti da Caltanissetta, San Cataldo, Delia, Sommatino, Licata e Ravanusa: 56 le vetture controllate e più di 100 le persone identificate, con i militari che hanno contestato violazioni del Codice della Strada con sanzioni per un valore complessivo superiore ai 1.000 euro.

2 automobilisti sono stati trovati alla guida sotto l’effetto dell’abuso di sostanze alcoliche: sottoposti all’etilometro, hanno mostrato valori alcolemici, in entrambi i casi, addirittura superiori a 1,20 mg/litro, con il conseguente ritiro immediato della patente di guida.

Successivamente, i Carabinieri hanno ispezionato i locali aperti nel centro di Canicattì, a quell’ora pieno di gente. Controlli mirati, tesi a verificare la predisposizione ed il rispetto delle condizioni di sicurezza per gli avventori. Controlli indirizzati anche dalla diffusa condivisione sui social network delle immagini che mostrano come, negli ultimi fine settimana, alcuni veicoli del centro di Canicattì siano stati trasformati in vere e proprie discoteche a cielo aperto.

Con l’ausilio di personale dell’ARPA, i Carabinieri hanno verificato le emissioni sonore di 2 locali, verificandone la diffusione oltre il limite consentito: ai gestori sono state comminate sanzioni amministrative di euro 1.500 per ognuno.

All’interno di un bar i militari hanno invece trovato una discoteca abusiva: all’arrivo degli operanti c’erano più di 100 giovani che ballavano sia in strada che nel piccolo ed affollatissimo spazio – dove era in corso il deejay set – dell’esercizio commerciale, il cui gestore è stato deferito per avere organizzato un pubblico spettacolo senza la prescritta licenza di Pubblica Sicurezza.

Allorquando l’orario di chiusura disposto con l’ordinanza del Sindaco di Canicattì era ormai trascorso, i Carabinieri sono intervenuti in una discoteca in pieno centro cittadino, il cui gestore si rifiutava di spegnere la musica per evitare asseriti disordini: è stata necessaria una complicata mediazione condotta dai militari per permettere alle centinaia di giovani che affollavano il locale di uscire in sicurezza.

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e della Compagnia di Canicattì, che hanno intensificato i servizi notturni di pattuglia nel territorio cittadino, proseguiranno anche nei successivi fine settimana.