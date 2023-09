Canicattì, minorenne senza patente travolge con la moto un pedone 

Un diciannovenne è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un motociclo guidato da un minorenne senza patente. È accaduto l’altra sera a Canicattì, nella centralissima piazza Dante. Il ferito ha riportato traumi sparsi sul corpo ed è stato trasportato e ricoverato al “Barone Lombardo”. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto, lanciato l’allarme dai presenti, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, il minorenne era alla guida del motore sprovvisto di patente poiché mai conseguita. Forse in un momento di distrazione ha centrato in pieno il pedone scaraventandolo sul selciato. Nei confronti del minorenne è scattata una maxi multa di 5 mila euro ed il veicolo a due ruote è stato sequestrato.