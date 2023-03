Canicattì, scippo in pieno centro: 86enne finisce in ospedale 

Viene scippata in pieno centro e le portano via la borsa con all’interno ottantaquattro euro, documenti ed effetti personali. È accaduto in via Torino, a Canicattì. Una pensionata di 86 anni è finita in ospedale con traumi giudicati guaribili in cinque giorni. L’anziana ha vissuto momenti di puro panico. Una donna è entrata in azione e l’ha sorpresa alle spalle strattonandola e rubandole la borsa. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi della pensionata a terra e in stato di shock, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Un aiuto per dare un volto alla malvivente potrebbe arrivare da eventuali telecamere in zona.