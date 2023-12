Canicattì, visita istituzionale del Prefetto Romano: “attenzione particolare per questa città”

Visita istituzionale a Canicattì questo pomeriggio da parte del prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Alta l’attenzione da parte dello Stato in una città dove nei mesi scorsi è stata teatro di risse violente tra i più giovani. “Porteremo i vertici delle forze di polizia per un comitato per l’ordine e la sicurezza qui a Canicattì”, dice il prefetto Romano. “Torno oggi in questa città, in quello che è stato per due anni il mio ufficio. Una visita che ha un sapore diverso, con un particolare affetto che mi lega a questa città”, continua Romano a margine dell’incontro con il sindaco Corbo e una seduta con il consiglio comunale. “Canicattì è una città ricca, dal punto di vista economico e imprenditoriale ed è per questo che la nostra attenzione deve essere alta per evitare fatti di microcriminalità”. Nei prossimi giorni il prefetto Romano visiterà anche gli altri 42 comuni del’agrigentino.