Case museo, visite speciali l’1 e 2 aprile

Prorogato al 31 marzo il termine per prenotare una visita in una delle oltre 100 case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delleGiornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Visto l’alto numero di adesioni che stanno continuando ad arrivare, è stato deciso di prorogare di un giorno i termini per le adesioni. Nella provincia di Agrigento sarà possibile visitare la Casa Giudice Livatino che si trova a Canicattì.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

Dunque ecco un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “Grandi”. Da Ugo Tognazzi a Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, da Luciano Pavarotti a Giuseppe Verdi, da John Keats a Pier Paolo Pasolini, passando per Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tonino Guerra, Primo Conti, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio e tanti altri ancora.

Quest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che di Icom Italia.

Fino al 31 marzo è possibile prenotare le visite, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per la prenotazione.

SICILIA: Casa Museo Luigi Capuana – Mineo (CT); Centro studi Maria Costa – Paradiso, Messina (ME); Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina – Taormina (ME); Castello di Donnafugata – Ragusa; Palazzo Lanza Tomasi – Palermo; Casa Giudice Livatino – Canicattì (AG); Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi – Palermo; Museo Casa Natale di Vincenzo Bellini – Catania; Museo casa natale Salvatore Quasimodo – Modica (RG); Casa natia Suor Rosa Roccuzzo – Monterosso Almo (RG); Casa del Poeta Vann’Antò – Contrada Costa, Ragusa (RG); Museo dell’immaginario verghiano – Vizzini (CT)