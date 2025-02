Controllo straordinario del territorio a Canicattì, il bilancio dei carabinieri

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno svolto un servizio straordinario nelle ore serali e notturne del fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 142 persone e controllate 53 autovetture, con la contestazione di tre violazioni al Codice della Strada per un valore complessivo di 627,00 euro. Tra queste, tramite sottoposizione all’alcoltest di diversi conducenti, è stata riscontrata la positività di un automobilista con un tasso alcolemico pari a 0,6 g/l, determinando l’applicazione di una sanzione amministrativa e il ritiro della patente di guida.

L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza stradale, specialmente nelle ore serali del fine settimana, quando il rischio di incidenti legati all’abuso di alcol alla guida è maggiore. Ogni anno, infatti, l’abuso di sostanze alcoliche rappresenta una delle principali cause di sinistri stradali con conseguenze spesso tragiche. È fondamentale che ogni conducente prenda coscienza della propria responsabilità alla guida, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. I controlli continueranno nei prossimi weekend, a conferma della costante attenzione delle forze dell’ordine per la tutela della collettività.