Danneggiati i locali di via Allende a Canicattì, Corbo: “la città ostaggio di quattro balordi”

“Registriamo l’ennesimo attacco vandalico nei confronti di beni di proprietà comunale.Per tale motivo torno a chiedere in maniera accorata la collaborazione dei cittadini affinché i responsabili possano essere assicurati in maniera rapida alla giustizia in modo da mettere la parola fine a questa indecenza. Non è possibile che una comunità come quella di Canicattì, debba essere ostaggio di quattro balordi”. Questa la denuncia del sindaco Vincenzo Corbo a seguito del danneggiamento dei locali di via Allende; locali che nei prossimi giorni dovevano essere assegnati alle scuole Verga e Rapisardi per sopperire alle carenze di aule che soffrono i due istituti. Nei giorni scorsi presi di mira i nuovi bagni nella zona artigianale dove si svolge il mercato settimanale.

“Provvederemo nelle prossime ore a formalizzare una denuncia ai carabinieri che già oggi pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo. L’auspicio mio e di tutti i canicattinesi onesti è quello che le forze dell’ordine possano nel più breve tempo possibile identificare questi imbecilli restituendo serenità alla nostra comunità”, ha concluso il primo cittadino.