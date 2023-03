“Denunciare conviene”, iniziativa antiracket a Canicattì 

“Denunciare conviene” è questo il titolo dell’iniziativa dell’Associazione antiracket e antiusura Sos Impresa Rete per la Legalità Aps in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha organizzato per il prossimo 5 aprile presso il Teatro Sociale di Canicattì. La giornata avrà inizio alle 9.30 presso il cimitero della città per rendere omaggio alla memoria dei giudici Livatino e Saetta. Alle 10.30 presso il Teatro Sociale si svolgerà il convegno dal titolo “Denunciare Conviene” che sarà concluso dal Commissario nazionale di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Prefetto Maria Grazia Nicolò. Successivamente alle ore 13.00 circa ci sarà la cerimonia di piantumazione di un alberto della legalità in via Giudice Saetta 22 e la giornata si concluderà facendo visita al nuovo panificio realizzato grazie ai fondi del Comitato di Solidarietà per le vittime del racket e dell’usura.