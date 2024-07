Incidente stradale lungo la statale 640 ingresso Canicattì nord. Un furgone si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. Feriti lievi i due occupanti del mezzo che sono andati in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto i vigili del fuoco che si stanno occupando di mettere in piedi il furgone e i carabinieri che si stanno occupando della viabilità.