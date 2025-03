Il corpo del giudice beato Rosario Livatino lascia il cimitero, riposerà nella chiesa di Santa Chiara

Il corpo del giudice beato Rosario Livatino è stato estumulato dalla cappella di famiglia nel cimitero di Canicattì per essere portato nelle chiesa di Santa Chiara dove sarà venerato dai fedeli. La cerimonia è cominciata nel primissimo pomeriggio alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose dell’intera provincia.

L’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, dopo un momento di preghiera ha aperto le porte della cappella della famiglia Livatino dopo gli operai hanno poi eseguito l’estumulazione. Dopo la sistemazione della cassa lignea con il corpo del Beato nella cassa di rinforzo in zinco, avrà inizio un corteo su un mezzo di rappresentanza e senza concorso di popolo, che percorrerà il seguente tragitto: via Nazionale, via Capitano Ippolito, piazza IV novembre, corso Umberto. Davanti il Municipio, la cassa sarà posta su un carrello processionale spinto a mano, e sarà accolta dai fedeli davanti la chiesa San Diego.

Dopo un breve momento comunitario di preghiera, avrà inizio il corteo pubblico lungo viale Regina Margherita — con sosta davanti la casa natale del Beato — viale della Vittoria e via Guggino, fino alla chiesa Santa Chiara. Dopo l’ingresso in chiesa del corpo del Beato, avrà luogo un momento di preghiera, durante il quale saranno nominati e presteranno giuramento i membri del tribunale ecclesiastico che procederà alla ricognizione canonica. Terminato il momento di preghiera, avrà inizio la fase strettamente privata della ricognizione.