Donati nuovi libri alla biblioteca del reparto di medicina generale dell’ospedale di Agrigento

Ben seicentosettantaquattro nuovi volumi giungono ad impreziosire la biblioteca presente presso il reparto di medicina generale del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento diretto dalla dottoressa Giuseppa Mira.

Sono il frutto di una generosa donazione compiuta dai fratelli Salvatore e Gerlando Riolo, figli di Paolino e Fina Montante che hanno voluto onorare la memoria dei genitori donando parte dei preziosi testi appartenenti al patrimonio librario della loro casa, e di Ester Vedova con i figli Alessandra e Roberto Grassi, noti per il loro impegno nel sociale e nella promozione della cultura. I volumi implementano il primo nucleo della biblioteca di reparto costituito inizialmente da uno scaffale e circa cento libri donati, circa un anno fa, dal Rotary Club di Agrigento ed Aragona. La preziosa donazione arriva a migliorare la qualità delle cure e le condizioni di permanenza presso il reparto di medicina generale contribuendo, con uno spazio dedicato alla lettura, ad umanizzare i percorsi di assistenza.

“Il bel gesto – ha commentato il primario dell’Unità operativa, Giuseppa Mira – rende concreta la visione del paziente non come semplice soggetto cui curare solamente una patologia ma come persona di cui ‘prendersi cura’ nella sua interezza durante una situazione di fragilità e vulnerabilità”. La donazione dei volumi è avvenuta nella mattina di oggi, venerdì 20 giugno, nel corso di una breve ma intensa cerimonia cui hanno partecipato i donanti, il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Raffaele Elia, che ha espresso calorosamente la gratitudine dell’Azienda, il direttore sanitario di presidio, Vincenzo Asaro, l’ex direttrice della biblioteca comunale di Agrigento nonché volontaria AVULSS, Mara Barbagallo e l’intera equipe del reparto di medicina generale.