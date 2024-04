La morte dell’insegnante Carmelo Vella, Canicattì proclama il lutto cittadino

Sarà lutto cittadino a Canicattì per i funerali di Carmelo Vella, 43 anni, deceduto all’ospedale Civico di Palermo a seguito di un incidente stradale lungo la statale 115 a Porto Empedocle. Lo comunica il sindaco Vincenzo Corbo.

”Con il cuore gravato dal profondo dolore che pervade tutta la nostra comunità, annuncio la proclamazione del lutto cittadino in onore dell’architetto Carmelo Vella, scomparso a causa di un tragico incidente stradale, per il giorno delle sue esequie, che si terranno domani nella Chiesa di Maria Ausiliatrice alle ore 16.00.Desidero evidenziare il gesto di straordinaria generosità di Carmelo: la donazione dei suoi organi. Attraverso questa scelta altruistica, egli continuerà a vivere nei cuori di coloro che riceveranno il suo dono di Vita. È un atto di amore e compassione che merita il nostro più profondo rispetto e ammirazione.Ci stringiamo attorno alla famiglia Vella, a sua moglie ed alla sua bambina. Le nostre preghiere e il nostro affetto li accompagnino in questo momento di grande tristezza,”scrive il primo cittadino.

I funerali si svolgeranno domani 10 aprile alle ore 16 presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Canicattì.