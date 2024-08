“Mangiano panino con il pollo e finiscono intossicati in ospedale”, Nas in un panificio 

Sono finiti tutti intossicati in ospedale dopo aver mangiato un panino con il petto di pollo in un panificio di Canicattì. Sono diverse le persone, una decina circa, protagonista di questa non piacevole avventura. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I canicattinesi, secondo quanto ricostruito, hanno accusato nausea, vomito e diarrea dopo aver degustato il panino.

Tutti, per fortuna, sono stati dimessi. E nelle ore successive i carabinieri della locale Compagnia, unitamente ai colleghi del Nas, hanno effettuato una ispezione nell’attività commerciale prelevando alcuni campioni. Ovviamente bisognerà attendere i risultati degli accertamenti per capire se realmente c’è un nesso tra il cibo e le condizioni di salute delle persone.