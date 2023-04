Ospedale Canicattí, Savarino: “in arrivo tre chirurghi  per garantire la riapertura del reparto”

“Ho sentito il commissario straordinario Zappia preoccupata dalla grave situazione all’ospedale Barone Lombardo di Canicattí, in particolare per la chirurgia dove il reparto risulta non operativo a causa della mancanza di personale sanitario in servizio e il conseguente sovraffollamento degli altri presidi ospedalieri dove sono stati dirottati i pazienti.Mi ha rassicurato che entro fine mese arriveranno a Canicattí tre nuovi chirurghi e questo consentirà la ripresa della normale attività di assistenza sanitaria all’interno della struttura ospedaliera nissena”. Cosi l’On. Giusi Savarino, FdI