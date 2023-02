Progettazione del nuovo istituto scolastico “Ugo Foscolo”, approvata graduatoria finale

Con l’approvazione della graduatoria definitiva si è concluso il concorso per la progettazione del nuovo Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Foscolo” di Canicattì. Si tratta di un concorso per il quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha impegnato la somma di 500.000,00 euro, finanziati interamente con le risorse previste dal DPCM del 17 dicembre 2021 “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale”, che destinava a Comuni, Province e città metropolitane finanziamenti per progetti di opere di pubblica utilità in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Proprio per la realizzazione del bando di concorso il Libero Consorzio Comunale e l’Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento lo scorso giugno avevano sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto.

Il concorso è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) composto da: Arch. PIAZZA NICOLA (capofila), ABGROUP INGEGNERIA SRL , EMMEVI SRL, VAMIRGEOIND SRL, Arch. GIULIA PIAZZA e ARCHEOFFICINA SOC. COOP. (mandanti), con sede a Palermo. Hanno preso parte al concorso cinque concorrenti e l’importo complessivo dei premi assegnati è di 295.00,00 euro più IVA. Al R.T.P. primo classificato andranno 177.000,00 euro (che saranno corrisposti secondo le seguenti modalità: 29.500,00 euro alla proclamazione e 147.500,00 euro in seguito alla consegna e all’approvazione, previa verifica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica.). Ai classificati dal secondo al quinto posto andranno invece invece 29.500,00 Euro ciascuno.

Si tratta di un altro importante passo in avanti verso il miglioramento del patrimonio scolastico di competenza del Libero Consorzio di Agrigento, che da anni, grazie alla professionalità dello staff tecnico del Settore Edilizia Scolastica, riesce ad accedere a varie linee di finanziamento per la costruzione o la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di propria competenza.