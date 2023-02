Traffico di eroina tra Canicattì e Favara, falsa partenza dell’udienza preliminare

Falsa partenza dell’udienza preliminare a carico di ventuno persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di eroina tra Favara e Canicattì. La procura di Agrigento ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio. Un problema legato ad alcune notifiche ha fatto slittare l’udienza, che si celebra davanti il gup Micaela Raimondo,al prossimo 5 aprile. Tra gli imputati diverse persone con precedenti specifici legati al traffico di stupefacenti ma anche due soggetti originari del Ghana attualmente irreperibili. Nella lista compare anche Nicoleta Mihaela Dana Chita, 28 anni. La donna, badante di professione, è stata condannata tre mesi fa a 23 anni di reclusione per aver ucciso un anziano pensionato a Palma di Montechiaro.

Gli imputati

Giuseppina Amato, 37 anni di Canicattì; Angelo Bordieri, 57 anni di Siracusa; Francesco Castronovo, 51 anni di Favara; Nicoleta Mihaela Dana Chita, 28 anni; Emanuele Di Dio, 45 anni di Gela; Lorenzo Di Dio, 31 anni di Agrigento; Daniela Di Franco, 38 anni di Canicattì; Jisquo Francis, 40 anni originario del Ghana; Mensa Francis, 32 anni originario del Ghana; Sonia Garraffo, 32 anni di Canicattì; Carmela Lazarevic, 41 anni di Canicattì; Gianluca Li Calzi, 42 anni di Canicattì; Roberto Li Calzi, 46 anni di Canicattì; Salvatore Magrì, 41 anni di Canicattì; Mohamed Musa, 42 anni originario del Ghana; Domenico Noto, 58 anni di Favara; Giuseppina Noto, 40 anni di Favara; Antonio Parla, 41 anni di Canicattì; Maria Grazia Rita Spallino, 40 anni di Canicattì; Salvatore Stagno, 50 anni di Favara; Danilo Gianluca Trabucchi, 50 anni di Giarre.

Nel collegio difensivo gli avvocati: Calogero Lo Giudice, Federica Cassia, Junio Celesti, Angelo Asaro, Salvatore Cusumano, Rossana Avanzato, Calogero Meli, Salvatore Bruccoleri, Carmelo Adamo, Francesco Sant’Angelo, Antonella Carlino.