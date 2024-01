Finanziaria, 600 mila euro per riqualificare cimitero e strada Convento a Casteltermini

Pioggia di finanziamenti per Casteltermini. Con l’approvazione dell’esercizio finanziario 2024 l’Ars ha stanziato la somma di 300 mila euro per la realizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione della strada di collegamento che dal quartiere Convento che porta in contrada Santa Croce. Altri 300mila euro sono stati stanziati per la riqualificazione e il ripristino dei loculi esistenti, la costruzione di nuovi loculi e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie sezioni cimiteriali con annessi vialetti. Soddisfatto il sindaco Gioacchino Nicastro che in una nota ringrazia per l’interesse i deputati regionali Giusi Savarino(FdI) e Riccardo Gallo Afflitto (FI).

“Grandi risultati per la città. La collaborazione, la tenacia, l’attaccamento al dovere delle forze politiche castelterminesi di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno portato e porteranno ad avere ad avere risultati importati come questi. Ancora grazie da parte di tutta la comunità di Casteltermini,” dichiara il primo cittadino.