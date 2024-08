Il maresciallo Butera va in pensione, lascia comando dopo 15 anni a Milena 

Il maresciallo dei carabinieri Vincenzo Butera, originario di Casteltermini, va in pensione e lascia dopo ben quindici anni il comando della stazione di Milena. Butera era arrivato nel paese delle Robbe nel 2009. Da quel momento è stato un punto di riferimento per la piccola comunità. Nel 2013 ha ricevuto una targa dal comune per il suo impegno e oggi il primo cittadino Claudio Cipolla lo ringrazia per quanto fatto in questi anni: “Mi sento di ringraziare a nome di tutta la cittadinanza di Milena il maresciallo Butera per l’impegno profuso al servizio della nostra comunità che ha avuto nella sua persona un baluardo di legalità e sicurezza”.

foto Facebook