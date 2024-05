Tenta di gettarsi in acqua e poi di farsi investire dalle auto: giovane salvato dai militari dell’Esercito

Un giovane di 20 anni di Castrofilippo quest’oggi ha tentato prima di gettarsi dagli scogli a Porto Empedocle, e poi in preda all’ira ha cercato di farsi investire dalle auto in corsa lungo la strada statale 640. A salvargli la vita sono stati i militari dell’esercito in servizio all’hotspot di Porto Empedocle che si sono accorti della situazione e senza pensarci un attimo sono intervenuti. Sul posto lanciato l’allarme sono giunti anche i poliziotti del commissariato e i sanitari del 118 che hanno trasferito il ventenne in ospedale.