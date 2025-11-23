Catania

Alla guida di un’auto con 52 chili di hashish, arrestata cinquantenne 

Con l'aiuto dei cani antidroga è stato individuato anche un doppiofondo azionabile elettronicamente

La Polizia di Stato ha arrestato una 50enne catanese sorpresa alla guida di un’auto modificata per il trasporto di ingenti quantità di hashish. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio in città e in provincia. La donna era stata monitorata dagli investigatori sulla base di informazioni raccolte nei giorni precedenti. Il veicolo è stato intercettato in un’area del Catanese e sottoposto a controllo. Sin dai primi accertamenti la conducente è apparsa nervosa, spingendo gli agenti a un’ispezione più approfondita dell’auto.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno individuato anomalie nelle bocchette dell’aria, fissate con viti non originali. Smontate le parti in plastica del cruscotto, è stato scoperto un vano ricavato artigianalmente contenente 34 panetti di hashish, pari a circa 17 chili. Con l’aiuto dei cani antidroga è stato individuato anche un doppiofondo azionabile elettronicamente. All’interno sono stati trovati altri 68 panetti, per ulteriori 35 chili di droga. In totale sono stati sequestrati 52 chili di hashish. La donna è stata arrestata. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare. 

