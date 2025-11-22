Agrigento

Contratti full time per OSS e ausiliari degli ospedali agrigentini”: la Cisl Fp scende in piazza

La manifestazione è in programma 24 novembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura di Agrigento

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

La CISL Funzione Pubblica di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il segretario generale Salvatore Parello e il responsabile per la Sanità Pubblica e Privata Alessandro Farruggia, annuncia l’indizione di un sit-in dei lavoratori a tempo parziale dell’Asp di Agrigento, che si terrà lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura di Agrigento.

L’iniziativa nasce per denunciare alle istituzioni le gravi difficoltà organizzative che riguardano i rapporti di lavoro part-time involontari, con particolare riferimento agli Operatori Socio-Sanitari (OSS) e agli Ausiliari.

Obiettivo della mobilitazione è sollecitare la politica regionale ad individuare soluzioni concrete e l’avvio di percorsi che consentano di superare gli attuali limiti di spesa sul personale, i quali rappresentano oggi un vero ostacolo alla trasformazione dei contratti da part-time a full time per i lavoratori interessati. 

Il sindacato chiede che ci sia un intervento assessoriale affinchè venga autorizzato uno sforamento dei tetti assunzionali e una modifica qualitativa della dotazione organica che consenta all’attuale managment aziendale di procedere alla trasformazione dei contratti.

La CISL FP ribadisce la propria disponibilità al confronto e chiede risposte tempestive per tutelare lavoratori e servizi essenziali alla cittadinanza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Carmina incontra i vertici Asp: “Tempi certi per nuovo acceleratore lineare e stop alle liste d’attesa”
Enna

Incendio in abitazione, proprietario messo in salvo dalla polizia
Agrigento

Contratti full time per OSS e ausiliari degli ospedali agrigentini”: la Cisl Fp scende in piazza
Agrigento

Violenza di genere, l’associazione Donne medico: “Fare rumore. Sempre”
AperturaIn aggiornamento

Un’altra tragedia sulla Palermo-Sciacca, un morto e sei feriti (VIDEO)
PRIMO PIANO

Picchiato nella villa comunale e minacciato di morte, 48enne torna in libertà 
banner italpress istituzionale banner italpress tv