Sorpreso a rubare in un b&b, denunciato 60enne

Si sarebbe appropriato di due manufatti in terracotta presenti nell’atrio del B&B per poi allontanarsi in tutta fretta

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 60enne, di origini straniere ma residente a Catania, gravemente indiziato di “furto aggravato” commesso ai danni di una struttura ricettizia del centro storico di Catania.

Il fatto risale a qualche giorno fa, allorquando il ladro, introdottosi all’interno della struttura e approfittando di un momento di distrazione del personale impegnato con alcuni ospiti in arrivo, si sarebbe appropriato di due manufatti in terracotta presenti nell’atrio del B&B per poi allontanarsi in tutta fretta. 

I militari dell’Arma dopo la denuncia sporta dal proprietario, vittima del furto, hanno avviato serrate indagini partendo dall’acquisizione e dall’analisi delle le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella struttura e nelle aree limitrofe. 

I fotogrammi estrapolati dalle telecamere, che avevano immortalato l’azione illecita del presunto autore del furto, sono stati visionati dai militari dell’Arma di Piazza Dante i quali, giovando di una profonda conoscenza del territorio, hanno individuato immediatamente l’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie legate a reati contro il patrimonio. 

I carabinieri lo hanno riconosciuto e, dopo averlo identificato, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva

