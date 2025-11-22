Investito da pirata della strada che scappa, 45enne di Racalmuto in coma

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 123 alle porte di Campobello di Licata, quando un uomo è stato investito da un’auto in fuga.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe sceso dal camion per controllare un guasto al mezzo quando è stato travolto da un’auto che si è allontanata rapidamente dal luogo dell’incidente. Il ferito è un uomo di quarantacinque anni di Racalmuto che è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Palermo in gravi condizioni e, adesso, si trova ricoverato in terapia intensiva. La prognosi rimane riservata.

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata sono giunti sul luogo del sinistro e hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare l’automobilista in fuga.

Appresa la notizia, la comunità di Racalmuto si è affidata alle preghiere alla Patrona Maria Santissima del Monte per il giovane venditore ambulante molto conosciuto in paese.

“Interpretando il sentimento unanime di tutta la comunità racalmutese, spero ardentemente nella ripresa di Matteo, un giovane straordinario, buono, gran lavoratore. Che la Madonna del Monte lo prenda sotto la Sua amorevole protezione”. ha dichiarato il Sindaco di Racalmuto Calogero Bongiorno.

“Oggi una preghiera va al nostro caro Matteo che in questi giorni ha subito un incidente grave. Mi sento in dovere di comunicarlo a tutta la cittadinanza, perché Matteo è cresciuto dentro le nostre famiglie ha visto crescere i nostri figli, dove ci ha sempre aiutato tirandoci su il morale anche nelle giornate più buie con un semplice sorriso o come stai? Matteo sappi che tutta la comunità di Camastra ti è vicina.

Preghiamo per te”. Questo, invece, è uno dei tanti messaggi che sta circolando suoi social.