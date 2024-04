Anziano disperso ritrovato nelle campagne: giunge morto in ospedale

E’ giunto morto all’ospedale di Caltagirone il pensionato disperso dalla notte scorsa e ritrovato nelle campagne del comune del catanese dai Vigili del fuoco. L’uomo avrebbe compiuto 77 anni il prossimo mese di maggio. Si attende adesso l’esito dell’esame autoptico per capire quale sia stata la causa del decesso. Non è ancora noto il motivo dell’allontanamento dalla propria abitazione. A ritrovarlo sono stati i Vigili del fuoco, che hanno operato con il supporto aereo di un elicottero del Reparto Volo di Catania. La ricerca si è protratta per tutta la mattina, dopo la segnalazione da parte dei familiari. L’uomo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile proprio dell’equipaggio del velivolo, in contrada Valle delle Ferle. Sul posto, a collaborare alle ricerche, anche militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, personale della Forestale regionale e sanitari del Servizio 118. Immediatamente raggiunto e soccorso dalla squadra dei Vigili del Fuoco, è stato trasportato con lo stesso elicottero presso il presidio ospedaliero di Caltagirone, dove i sanitari ne hanno constatato il decesso.