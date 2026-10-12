Appartamento trasformato in laboratorio della droga, arrestata 54enne

Aveva allestito in casa un laboratorio per la preparazione e il confezionamento delle dosi di droga. Una donna catanese di 54 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato in quanto trovata in possesso di marijuana e hashish, nel suo appartamento di un condominio del quartiere Picanello. A suscitare l’attenzione dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati in un controllo in strada, è stato il forte ed intenso odore di marijuana che proveniva da una finestra del piano terra di uno stabile. I poliziotti hanno notato che il portone era socchiuso e hanno fatto accesso allo stabile, rintracciando l’abitazione interessata. Dopo aver bussato più volte, ad aprire la porta di casa, dopo diversi minuti, è stata la 54enne che, alla vista dei poliziotti, non ha nascosto tutta la sua agitazione, provando a scusarsi per il ritardo dovuto, a suo dire, ad un malfunzionamento del citofono.

Gli agenti della quarta sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno perquisito il locale, rinvenendo materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti, tra cui un bilancino di precisione, ritagli di plastica e un coltello intriso di stupefacente. Nel comodino della camera da letto, la donna aveva nascosto un panetto di hashish del peso di 16 grammi, unitamente ad una serie di fogli con nomi e cifre riconducibili all’attività di spaccio. Nell’armadio, invece, sono state trovate una busta sottovuoto con 112 grammi di marijuana sfusa e sei bustine con complessivi 16 grammi della stessa sostanza. Ulteriori dosi di marijuana pronte per essere smerciate sono state rinvenute in un barattolo, insieme a 190 euro. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, la donna è stata arrestata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, la pusher 54enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio di convalida con rito direttissimo.