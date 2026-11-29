La Fortitudo fa poker ed infila la quarta vittoria di fila e vince 83-72. Una bella partita al Palamoncada davanti ad un pubblico caldissimo che per 40 minuti ha sostenuto i nostri giganti.

Quattro tempi di gara con gli ospiti che hanno sempre tenuto il campo, ma i ragazzi di coach Cagnardi sono stati sempre compatti e soliti su ogni palla senza mai lasciare spazio agli avversari.

Adesso testa alla trasferta di sabato sera a Legnano, per continuare a costruire la nostra scalata.

Tabellini

Cepic 6, Trapani 5, Nicoli 15, Douvier 20, Conte 18, Mazzantini, Boniciolli, Carr n.e, Chiarastella 3, Truglio 16, CALLEA n.e, Iacono Quarantino n.e