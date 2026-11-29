Agrigento
San Leone, sequestrati cinque cassoni con residui di spurgo: indagini su possibili illeciti ambientali
I cassoni, collocati all'ex eliporto, sono stati utilizzati durate i lavori di rifacimento delle rete fognaria da parte di Aica
La guardia costiera ha sequestrato cinque cassoni contenenti residui di spurgo, collocati senza autorizzazione su un’area demaniale nell’ex eliporto di San Leone, durante i lavori di rifacimento della rete fognaria tra piazzale Giglia e il lungomare Falcone e Borsellino.
L’intervento, commissionato da Aica, ha riguardato circa 180 metri di condotta. I militari stanno verificando la natura dei materiali depositati e il rispetto delle normative ambientali, oltre alle eventuali responsabilità dell’ente committente e della ditta incaricata.
Redazione
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