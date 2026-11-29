La guardia costiera ha sequestrato cinque cassoni contenenti residui di spurgo, collocati senza autorizzazione su un’area demaniale nell’ex eliporto di San Leone, durante i lavori di rifacimento della rete fognaria tra piazzale Giglia e il lungomare Falcone e Borsellino.

L’intervento, commissionato da Aica, ha riguardato circa 180 metri di condotta. I militari stanno verificando la natura dei materiali depositati e il rispetto delle normative ambientali, oltre alle eventuali responsabilità dell’ente committente e della ditta incaricata.