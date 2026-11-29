Le luci calde che disegnano la facciata in pietra e, all’interno, l’albero illuminato, il presepe e gli addobbi natalizi: il Circolo dei Nobili entra ufficialmente nel clima delle festività, pronto ad accogliere la cittadinanza con un ricco programma di iniziative culturali e momenti di incontro.

Per una corretta informazione al pubblico, il Circolo desidera precisare che “le luminarie esterne e gli allestimenti interni non rientrano in iniziative promosse o sostenute dal Comune o da altri enti o sponsor privati. Si tratta di una scelta autonoma, realizzata esclusivamente con le proprie forze e senza alcun sostegno esterno, grazie all’impegno diretto e alla generosità dei soci, per offrire un segno di calore e cura condivisa alla città”.

Durante tutto il periodo natalizio, le sale del Circolo ospiteranno un calendario variegato pensato per valorizzare la cultura e lo stare insieme, oltre ai consueti orari di apertura quotidiana dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Cultura e spettacolo: presentazioni di libri, incontri, approfondimenti e concerti natalizi aperti alla città. Tradizione e convivialità: momenti dedicati alle tradizioni dolciarie e all’incontro, per condividere il piacere delle feste in un clima accogliente.

«Abbiamo voluto accendere queste luci e preparare le nostre sale per regalare alla città un angolo di atmosfera natalizia autentica, curata nei dettagli» – dichiara il Comitato Scientifico del Circolo dei Nobili – «È un progetto realizzato interamente con le nostre forze, senza alcun sostegno pubblico, grazie alla generosità e alla partecipazione dei soci. Il nostro Circolo vive del legame con il territorio e vuole continuare a essere un luogo aperto, vivo e generoso per tutta la comunità».

Il programma dettagliato delle singole iniziative, concerti, presentazioni e appuntamenti conviviali verrà comunicato progressivamente ai soci e alla cittadinanza.