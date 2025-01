Arrestati dalla Polizia due rapinatori armati di coltello

Sono stati individuati e arrestati dalla Polizia di Stato per rapina in concorso un 49enne, originario della Germania, e un 28enne egiziano, senza fissa dimora, che approfittando della notte, armati di coltello, hanno rapinato dello zaino e del cellulare un passante.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti per la segnalazione di una lite in via Cristoforo Colombo.

Ad attivare i poliziotti è stata la chiamata di un residente, giunta al numero unico di emergenza 112 Nue, nel corso della quale l’uomo ha raccontato di aver assistito ad una violenta lite in strada tra quattro persone e di aver subito chiamato la Polizia, temendo che potesse degenerare in situazioni ben più gravi.

Giunti sul posto gli agenti hanno notato due uomini, un 41enne belga e un 24enne ivoriano, che chiedevano aiuto poiché appena rapinati da altre due persone fuggite in direzione via dei Fornaciai.

Il cittadino belga ha raccontato di essere stato avvicinato da due uomini, uno dei quali gli aveva strappato con forza il cellulare dalla tasca posteriore dei jeans; nel tentativo di recuperare il telefono era stato poi aggredito da un complice. Nel frattempo, era arrivato in suo soccorso l’amico ivoriano che, volendo anch’egli di recuperare il cellulare rubato, era stato a sua volta aggredito e colpito alla mano.

Durante la colluttazione, i due malviventi avevano strappato lo zaino dalle spalle del cittadino belga riuscendo ad appropriarsene e fuggire.

I poliziotti intervenuti tempestivamente hanno fornito le descrizioni dei due rapinatori agli altri equipaggi in zona, i quali in pochissimi minuti sono riusciti ad intercettare i due rapinatori, ancora nelle vicinanze, bloccandoli e recuperando anche lo zaino della vittima.

In considerazione di quanto accaduto i due rapinatori, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al termine della compilazione degli atti di rito, i due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesta del giudizio di convalida.