Calcio

Promozione, la super sfida tra Priolo e Akragas sarà trasmessa in diretta streaming

La gara è in programma allo stadio “Simoncini” di Belvedere (Siracusa), con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

L’Akragas SLP comunica che il big match dell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione – Girone D, tra Priolo e Akragas SLP, si disputerà a porte chiuse a causa della inagibilità della struttura.

La gara è in programma allo stadio “Simoncini” di Belvedere (Siracusa), con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.

Al fine di garantire comunque la massima vicinanza ai propri tifosi e consentire di seguire uno degli appuntamenti più attesi della stagione, la società ha predisposto la diretta streaming ufficiale della partita sul canale AkragasLive.

La sfida sarà trasmessa integralmente al seguente link:  https://m.twitch.tv/akragaslive/about

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

La mafia di Villaseta e Porto Empedocle, chieste 23 condanne per oltre due secoli di carcere 
Palermo

Minacce di morte alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova: “non mi piego ai ricatti”
Politica

Intimidazione al sindaco Pitrola, gli atti di solidarietà e vicinanza della Politica
Catania

Assalto con esplosivo a bancomat, indagano i carabinieri
Lampedusa

Lampedusa, sbarcati 81 migranti
Catania

Sorpreso a svuotare macchinette automatiche, denunciato 26enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv