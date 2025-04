Canile in condizioni precarie: sequestrato dai Nas

I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato il canile municipale di Vizzini. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Caltagirone. Il canile era stato ispezionato in passato e il personale dell’Asp aveva impartito alcune precise disposizioni al Comune per risolvere le criticità scoperte nella struttura, dove i cani venivano tenuti in condizioni precarie all’interno di alcuni box senza copertura, senza sistemi di drenaggio e scarico dell’acqua. Al momento del successivo controllo dei Nas, i 61 cani presenti nella struttura “erano nelle stesse condizioni – spiegano i carabinieri – e, in più, nelle varie pozze era pure comparsa un’alga derivata dal prolungato ristagno dell’acqua”. I militari precisano che nessuno dei cani è stato trovato in scadenti condizioni di salute, tuttavia sono stati tutti trasferiti in altre strutture e quella del Comune di Vizzini è stata sequestrata e affidata alla polizia municipale della cittadina etnea.