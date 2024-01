Capodanno di dolore: 26enne morto in un incidente stradale

In un incidente autonomo avvenuto in via Valcorrente nella frazione Piano Tavola di Belpasso, è morto un giovane di 26 anni, che era alla guida di una Peugeot 107, mentre un 25enne, passeggero dell’auto, è rimasto ferito. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarla dal mezzo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Belpasso anche se sembra che l’auto con a bordo i due giovani sarebbe finita contro il guardrail in modo autonomo.