Carabinieri recuperano asini rubati, due persone denunciate per abigeato

L’azione capillare dei Carabinieri sul territorio ha consentito ai militari della Stazione Carabinieri di Piedimonte Etneo di restituire rapidamente due asini rubati ai legittimi proprietari e di ricostruire, in tempi brevi, la dinamica dei fatti. Il furto di animali è un reato particolarmente rilevante nei contesti rurali, poiché colpisce direttamente il patrimonio degli allevatori e delle aziende agricole, arrecando danni economici e compromettendo l’attività produttiva. In questo caso, l’intervento è scattato dopo la denuncia presentata da un imprenditore agricolo del posto, che aveva segnalato la scomparsa dei due asinelli, custoditi all’interno di una loro proprietà rurale.

Ricevuto l’allarme, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche nelle campagne circostanti, raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile. Determinanti sono risultati i riscontri effettuati sul territorio, che hanno consentito di individuare, in breve tempo, il luogo in cui gli animali erano stati nascosti.

I due animali sono stati, infatti, rinvenuti all’interno di un recinto situato in contrada San Michele, e subito riconsegnati al proprietario quindi, contestualmente, sono state avviate le indagini per risalire ai colpevoli.

Al termine di una mirata attività investigativa, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,i militari dell’Arma hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due uomini, rispettivamente un 38enne di Piedimonte Etneo e un 40enne residente a Linguaglossa, ritenuti responsabili in concorso del reato di abigeato, ovvero il furto di animali da allevamento, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.