Fermato per un controllo, in tasca aveva droga e soldi: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati, nel corso di uno dei loro numerosi servizi di prevenzione reati in genere e controllo del territorio, hanno denunciato un 36enne di Mascalucia sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ritenendolo responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere e, contestualmente, segnalandolo alla Prefettura di Catania quale “assuntore” di sostanze stupefacenti.

Erano quasi le due di notte quando in via Barriera del Bosco i militari, per l’esecuzione di un routinario controllo stradale, hanno imposto l’alt al conducente di una Nissan.

Il comportamento dell’uomo è apparso subito particolarmente nervoso ai Carabinieri, ancor più quando incautamente quest’ultimo, con un movimento fulmineo, è stato notato mentre provava a nascondere qualcosa all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, ciò ovviamente provocando l’immediata reazione dei militari che hanno recuperato quell’oggetto e procedendo così ad un attento controllo.

E’ così emerso che il 36enne aveva tentato di disfarsi del residuo di uno spinello di marijuana mentre, nella tasca dei suoi pantaloni, i Carabinieri hanno scovato la somma di 490,00 euro, un coltello a scatto di ben 21 centimetri, nonchè tre frammenti di crack che l’uomo ha specificato essere destinati ad un uso personale.

All’interno dell’abitacolo invece, riposto nel tunnel centrale portaoggetti, era presente un bilancino di precisione recante residui di marijuana, ritrovamenti questi che hanno confermato la specifica tendenza del 36enne al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, unitamente a reati contro il patrimonio già documentati in precedenti analoghe denunce a suo carico all’Autorità Giudiziaria.