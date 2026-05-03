Truffa del finto carabiniere, anziana consegna 30 mila euro tra soldi e gioielli 

Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro è stata una pensionata di 82 anni di Siculiana. L’anziana è stata raggiunta telefonicamente da una persona che si è qualificata come appartenente all’Arma.

Il sedicente militare ha spiegato alla nonnina di una indagine per rapina che la vedrebbe coinvolta e che, per effettuare un confronto, avrebbe dovuto consegnare soldi e gioielli. La donna, presa dal panico, effettivamente ha dato in mano ad un soggetto che si è presentato poco dopo davanti casa sua 30 mila euro tra monili d’oro e contanti. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini per risalire ai responsabili.