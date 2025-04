Coltellata dopo lite, un fermo per tentato omicidio

Un 37enne di origini nordafricane è stato fermato a Scordia dai carabinieri della compagnia di Palagonia e della locale stazione locale per tentato omicidio e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Al culmine di una lite avrebbe sferrato una coltellata all’addome a un 47enne nordafricano che stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Lentini dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Anche il fermato ha avuto bisogno di cure mediche perché aveva delle tumefazioni al volto e per questo è stato condotto al Pronto soccorso di Militello in Val di Catania. Il giorno successivo, una volta risvegliatosi dopo l’intervento chirurgico, il 47enne è stato nuovamente ascoltato dai carabinieri. L’uomo ha raccontato che, intorno il giorno precedente, si trovava all’interno di un circolo ricreativo di Scordia dove erano presenti anche altri cittadini nordafricani. Uno di loro, il 37enne, si sarebbe avvicinato provocandolo verbalmente, lo avrebbe insultato e poi colpito alla fronte con una bottiglia di vetro. Subito dopo, avrebbe estratto un coltello a serramanico dalla tasca e lo avrebbe ferito allo stomaco, per poi darsi alla fuga insieme ad altri tre uomini, presumibilmente suoi connazionali.

Le indagini hanno inoltre accertato che il 37enne era solito utilizzare due identità false per evitare i controlli delle forze dell’ordine. È inoltre risultato irregolare sul territorio italiano e destinatario, dal marzo 2018, di un ordine di espulsione. L’uomo è stato fermato e trasferito nel carcere di Caltagirone. Il gip ha poi convalidato il provvedimento ed emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.