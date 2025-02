Contrasto all’abusivismo commerciale nei giorni di S. Agata, controlli e sanzioni

Nel vivo dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Agata, la Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo interforze in diverse strade e piazze della città per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, a tutela della legalità e a salvaguardia dei commercianti che rispettano le regole.

La task force ha visto impegnati diversi agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri, equipaggi della Guardia di Finanza e della Polizia Locale in varie aree del centro, da piazza Borsa a via Dusmet, da piazza Cavour a via Longo, da piazza San Domenico a piazza Palestro, per verificare la presenza delle licenze e delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle prescrizioni per la vendita di prodotti da parte di diversi venditori ambulanti, in modo da garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Inoltre, sono stati svolti appositi controlli sugli articoli destinati ai bambini, per assicurare la loro sicurezza.

In particolare, in piazza Stesicoro, sono stati controllati due venditori ambulanti di giocattoli, riscontrando infrazioni alla normativa sul commercio stradale e violazioni degli obblighi della certificazione fiscale. Pertanto, i due ambulanti sono stati sanzionati amministrativamente ciascuno per complessivi 480 euro, mentre gli articoli, tra giocattoli di vario genere e palloncini, sono stati sequestrati, compresi gli espositori metallici.

Altresì, la task force ha individuato nei pressi del parcheggio di Piazza Borsellino un venditore abusivo di candele votive, che aveva allestito un vero e proprio punto vendita. Per tale ragione l’uomo è stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico e per assenza del registratore di cassa e si è proceduto a sequestrare quasi 300 candele.

Controllati due venditori ambulanti di dolciumi in piazza Majorana e in piazza San Domenico, sanzionati entrambi per 1000 euro per la mancata presenza del registratore cassa, mentre in via Vasta è stata fermata appena in tempo l’attività abusiva di cottura di alimenti attraverso un braciere piazzato abusivamente in strada. In corso Sicilia è stata sospesa l’attività di un venditore di giocattoli per la difformità della merce esposta in vendita rispetto a quella autorizzata e in via Dusmet un venditore ambulante di panini è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le attività della task force proseguiranno nelle prossime ore in concomitanza con lo svolgimento dei festeggiamenti agatini.