Corsa clandestina di cavalli scoperta grazie ai droni, 15 denunce
Non appena i piloti dei droni hanno fornito le coordinate, oltre venti poliziotti hanno raggiunto il luogo della gara
Una corsa clandestina di cavalli localizzata grazie ai droni. Quindici persone, tra cui due minori, tutte originarie della provincia di Messina, che avevano organizzato una gara a Camporotondo Etneo state denunciate dalla Polizia di Stato di Catania. Dovranno rispondere anche di maltrattamento di animali. Domenica scorsa, alle prime luci dell’alba, si è svolta una competizione sportiva tra due fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerose moto e da auto, che a folle corsa seguivano i concorrenti.
Poiché le corse clandestine vengono organizzate in zone isolate per evitare i controlli della polizia e individuare a distanza le volanti, i poliziotti hanno impiegato i droni in dotazione alla Questura di Catania e sono riusciti a monitorare dall’alto il gruppo di organizzatori e il pubblico. Tutte le fasi della gara sono state riprese dagli agenti a distanza. I fantini, circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson all’impazzata per sollecitare i cavalli, hanno bloccato tutta la carreggiata e percorso circa due chilometri, in gran parte in salita, scortati da auto e da due grossi furgoni utilizzati per il trasporto dei cavalli, sottoponendo in tal modo a forte stress gli animali, anche a causa delle energiche frustate a loro date.
Non appena i piloti dei droni hanno fornito le coordinate, oltre venti poliziotti hanno raggiunto il luogo della gara. I poliziotti della Squadra a Cavallo hanno bloccato in sicurezza gli animali, mentre gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile hanno bloccato uno dei fantini e tre persone che circondavano l’uomo, esultando per la vittoria. Gli altri partecipanti alla corsa clandestina sono riusciti inizialmente a fuggire in sella agli scooter ma sono stati fermati poco dopo. Alcuni avevano i volti coperti e le targhe dei mezzi nascoste, uno stratagemma utilizzato proprio per non essere riconosciuti dai video fatti spesso per vanto dagli stessi partecipanti e poi pubblicati sui social.