Entrano a scuola per rubare nell’aula informatica, due minori arrestati dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due ragazzini di 15 e 17 anni che, qualche giorno fa di pomeriggio, si sono intrufolati nei locali dell’istituto scolastico “Cesare Battisti” di via Zammataro con l’obiettivo di rubare nell’aula informatica.

Ad accorgersi della presenza non autorizzata dei due minori è stata la dirigente scolastica che, dopo averli notati nelle immagini del sistema di videosorveglianza, ha lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei poliziotti. Una volta ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Questura di Catania ha inviato più pattuglie della Squadra volanti che, in pochi minuti, hanno raggiunto l’istituto scolastico per mettersi alla ricerca dei due giovanissimi.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato ogni eventuale via di fuga e hanno perlustrato tutto il perimetro della scuola, scorgendo una grata in ferro, posta a protezione di una finestra, forzata con l’utilizzo di una piccozza e di un martello di grosse dimensioni. Con la stessa piccozza, i due minori hanno tentato di forzare l’aula informatica, dopo aver rovistato anche all’interno di un locale adibito a magazzino.

Dopo aver picconato più volte la porta dell’aula, i due ladri hanno rinunciato al loro piano criminale perché si sono sentiti scoperti dai poliziotti e hanno provato a fuggire senza riuscirci in quanto sono stati prontamente bloccati dagli agenti che avevano cinturato l’intero edificio.

I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura hanno arrestato i due minori, convocando i genitori di entrambi.

Il Pm di turno ha disposto che il 15enne e il 17enne venissero accompagnati presso il Centro di Prima accoglienza di via Franchetti, in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.